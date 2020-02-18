Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe'ye attığı golle isim babası oldu

18.02.2020 17:57 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:58

Fraport TAV Antalyaspor taraftarı Kenan Gökalp, takımının 3 yıl önce Yekta Kurtuluş'un golüyle Fenerbahçe'yi yendiği maçta galibiyet sevincini arkadaşlarıyla paylaşırken, "İleride oğlum olursa adını Yekta koyacağım" sözünden dolayı yeni doğan bebeğine 'Yekta' adını verdi.

Fraport TAV Antalyaspor taraftarı Kenan Gökalp, kırmızı beyazlı takımın 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'yi Yekta Kurtuluş'un golüyle 1-0 yendiği karşılaşmada, tribündeki sevincini arkadaşlarıyla "İleride bir gün oğlum olursa ismini Yekta koyacağım" sözleriyle paylaştı. Yekta'nın golüyle Antalyaspor'un galibiyetine çok sevinen Gökalp, yaklaşık 3 yıl önce arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirdi. İki gün önce baba olmanın gururunu yaşayan Gökalp, oğluna Yekta adını verdi.

YEKTA KURTULUŞ ZİYARET ETTİBebeğe isminin verildiğini öğrenen Antalyasporlu futbolcu Yekta Kurtuluş da aileyi hastanede ziyaret etti. Baba Gökalp'e formasını hediye eden Yekta Kurtuluş, aileyi tebrik etti. Antalyaspor Kulübü de ziyaret anlarını, '2016-2017 Sezonu'nda oynanan Fenerbahçe maçında gol atan futbolcumuzun ismini doğacak çocuğuna koyacağına söz veren Kenan Gökalp sözünü tuttu. Yekta bebeğin ilk ziyaretçisi de adaşı Yekta Kurtuluş oldu. İyi ki doğdun Yekta Bebek. Yekta bebeğin ilk ziyaretçisi de adaşı Yekta Kurtuluş oldu' notuyla paylaştı."EŞİM KOYU GALATASARAYLI, ZOR İKNA EDEBİLDİM"

Bebeğine Yekta adını vermekte eşini zor ikna ettiğini anlatan Kenan Gökalp, "Ben küçüklüğümden beri Antalyaspor maçlarına gidiyorum. Eşimin de isteğiyle ilk çocuğumun adını Elvin koyduk. Fenerbahçe maçında Yekta'nın golüyle Antalyaspor kazandı. Arkadaşlarıma 'Çocuğum olursa adını Yekta koyacağım' dedim. Eşim ilk başta karşı çıktı. Eşim de koyu Galatasaraylı olduğu için Yekta isimine zor da olsa ikna ettim. Oğlumun adını Yekta verdik. Yekta da geldi bizi ziyaret etti. Yekta'nın gelmesini beklemiyordum" diye konuştu.

Kaynak: DHA