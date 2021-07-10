Yaz dönemi ile birlikte spor merkezleri doldu

Derince Belediye'sinin ilçeye kazandırdığı gençlik ve spor merkezi, yaz dönemi ile birlikte spor ve eğitimin merkezi oldu.

Derince Belediye'sinin ilçeye kazandırdığı gençlik ve spor merkezi, yaz dönemi ile birlikte spor ve eğitimin merkezi oldu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, geçtiğimiz yıl Dumlupınar Mahallesi'nde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'ni hizmete açmıştı. Çocuklar ve gençlerden büyük ilgi gören merkez kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yaz döneminde kapılarını yeniden açtı. Spor merkezinde çeşitli branşlarda eğitim alan öğrenciler, çeşitli aktivitelerde bulunuyor. Başkan Aygün de tesise giderek burada basketbol, tenis ve futbol branşlarında çalışmalar yürüten öğrenciler, aileleri ve antrenörleri ile bir araya geldi. Her fırsatta çocuklar ve gençler için projeler üretmekten mutluluk duyduklarını belirten Başkan Aygün, "Gençlerimiz için çalışıp, projeler üretmekten mutluluk duyuyoruz. Teşkilatlarımızla birlikte Dumlupınar Mahallemizde hizmet veren Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Yaklaşık 30 bin m2'lik alan üzerine inşa ettiğimiz gençlik merkezimiz yaz dönemi ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimize en güzel şekilde hizmet veriyor. İnanıyorum ki bu tesislerimizde dürüst, ahlaklı ve vizyon sahibi sporcularımız yetişecek" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı