Yaylaların içme suyu depoları SCADA merkezine bağlanıyor
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Yaylaların içme suyu depoları SCADA merkezine bağlanıyor

Yaylaların içme suyu depoları SCADA merkezine bağlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MESKİ tarafından yapılan etkili çalışmalar sayesinde günlük su tüketimleri SCADA Merkezinden anlık olarak ölçülüyor, fiziki ve ticari kayıp-kaçakların önüne geçiliyor.

MESKİ tarafından yapılan etkili çalışmalar sayesinde günlük su tüketimleri SCADA Merkezinden anlık olarak ölçülüyor, fiziki ve ticari kayıp-kaçakların önüne geçiliyor. Toroslar ilçesinde bulunan Ayvagediği, Gözne, Soğucak, Kepirli, Sarnıç ve Darısekisi depoları SCADA Merkezine dahil edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan ölçüm ve kontrol odaları ile merkez Toroslar ilçesi Ayvagediği, Gözne, Soğucak, Kepirli, Sarnıç ve Darısekisi depoları SCADA Merkezine bağlandı. Depolar SCADA sistemi üzerinden 7/24 online olarak tek noktadan izleniyor. Böylece gerekli kontroller yapılarak susuzluk problemi ve kayıp-kaçağın önüne geçiliyor.

Kırsal bölgelerde yaşanabilecek susuzluğa son verilmesi hedefleniyor

MESKİ Genel Müdürlüğü SCADA Merkezinde, Mersin sınırları içerisinde yeni bir DMA bölgesi daha oluşturuldu. Bu çalışma ile birlikte Ayvagediği, Gözne, Soğucak, Kepirli, Sarnıç ve Darısekisi bölgelerinde vatandaşların evde kaldığı sokağa çıkma yasağı zamanlarında da yıllardır kronikleşmiş su kesintileri yaşanmıyor. Devam eden MESKİ çalışmaları neticesinde vatandaşlara kesintisiz su teminine devam ediliyor.

Oransal iğne vana ile isale hatları korunuyor

MESKİ Genel Müdürlüğünde ilk defa kullanılan oransal iğne vana ile isale hatları korunarak, hatta oluşabilecek aşırı su basıncı anında tespit ediliyor. Bu sayede su akışını diğer depolara SCADA sistemi ile yönlendiren MESKİ, hatta oluşabilecek arızaların ve su kaybının önüne geçiyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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