Yayladağı'nda din görevlileri 3 bin kişiye ihtiyaçlarını ulaştırdı
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Koronavirüs, Yayladağı, Güncel

Yayladağı'nda din görevlileri 3 bin kişiye ihtiyaçlarını ulaştırdı

Yayladağı İlçe Müftlüğü bünyesindeki din görevlilerinin bir ayda 3 bin kişiye nakdi destek ve çeşitli ihtiyaçlarını ulaştırdığı belirtildi.

20.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:30
Yayladağı'nda din görevlileri 3 bin kişiye ihtiyaçlarını ulaştırdı

Yayladağı İlçe Müftlüğü bünyesindeki din görevlilerinin bir ayda 3 bin kişiye nakdi destek ve çeşitli ihtiyaçlarını ulaştırdığı belirtildi.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumlarındaki 70 din görevlisi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla çeşitli görevler için seferber oldu.

İlçe merkezi kırsal mahallelerde, sosyal destek ödemeleriyle 65 yaş üstü insanların ihtiyaçlarının karşılanması hizmetlerinde görev yapan din görevlileri 3 bin kişinin nakdi destek yardımlarının ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı.

Açıklamada, müftülük personellerinin ihtiyaç duyulan her alanda görev almayı sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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