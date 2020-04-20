Yayladağı'nda din görevlileri 3 bin kişiye ihtiyaçlarını ulaştırdı Yayladağı İlçe Müftlüğü bünyesindeki din görevlilerinin bir ayda 3 bin kişiye nakdi destek ve çeşitli ihtiyaçlarını ulaştırdığı belirtildi.

Yayladağı İlçe Müftlüğü bünyesindeki din görevlilerinin bir ayda 3 bin kişiye nakdi destek ve çeşitli ihtiyaçlarını ulaştırdığı belirtildi. İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumlarındaki 70 din görevlisi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla çeşitli görevler için seferber oldu. İlçe merkezi kırsal mahallelerde, sosyal destek ödemeleriyle 65 yaş üstü insanların ihtiyaçlarının karşılanması hizmetlerinde görev yapan din görevlileri 3 bin kişinin nakdi destek yardımlarının ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladı. Açıklamada, müftülük personellerinin ihtiyaç duyulan her alanda görev almayı sürdüreceği ifade edildi. Kaynak: AA