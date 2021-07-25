Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü
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Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü

Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4'sü düzenlenen off-road yarışları yoğun ilgi gördü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4'sü düzenlenen off-road yarışları yoğun ilgi gördü.

Niksar Belediyesi ve Niksar Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışma Çamiçi yaylasında yapıldı. Yarışlara, Tokat'ın yanı sıra İstanbul, Erzurum, Erzincan, Ordu, Sivas, Artvin, Amasya, Gümüşhane illerinden 100'e yakın sporcu katıldı. Niksar Kaymakamı İlhami Doğan ile Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yarışmanın startını arazi aracıyla parkurlardan geçerek başlattı. 3 bine yakın kişinin izlediği yarışlar oldukça çekişmeli geçti. Pilotlar güçlü arazi araçlarıyla zorlu parkurlarda nefesleri kesti. 2 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için birbirleriyle yarışan pilotlar seyircilerden alkış topladı. Yarışmada en çok ilgiyi ise 'ölüm çukuru' adı verilen parkur oluşturdu. Çukurdan çıkamayan araçlar iş makinesi yardımı ile çıkarıldı. İzleyiciler keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yarışlara beklediklerinden fazla katılım olmasından dolayı mutlu olduklarını kaydetti. - TOKAT

Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü
Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü
Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü
Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü
Yaylada off-road yarışları yoğun ilgi gördü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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