Uyanık Trabzonlu! Kurduğu sistem sayesinde elektrik faturasına tek kuruş ödemiyor
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Uyanık Trabzonlu! Kurduğu sistem sayesinde elektrik faturasına tek kuruş ödemiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trabzonlu vatandaş yayla evi için kendi kurduğu mini HES ile evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Trabzonlu Haydar Bayram, elektriğin olmadığı yaylada dere içerisine kurduğu sistem ile evinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Evine yakın bir derede kendi yöntemi ile küçük bir hidroelektrik santrali kuran Bayram, dere içerisinde bir havuz yaptı. Bu havuzda biriken suları 6 metrelik boru yardımıyla kurduğu düzeneğe taşıyan Bayram, su çarkı ile elektrik üretmeye başladı.

"ÇARKTA DÖNEN SU İLE ELEKTRİK ÜRETİYORUM"

Haydar Bayram, kurduğu sistem ile evine elektrik ulaştırdığını belirterek, "Derede bir havuz yaptım. Burada toplanan su 6 metrelik boru yardımıyla çarkı gidiyor. Çarkta dönen su ile elektrik üretiyorum. Bu sayede evimin gerekli elektrik ihtiyacını karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

Uyanık Trabzonlu! Kurduğu sistem sayesinde elektrik faturasına tek kuruş ödemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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