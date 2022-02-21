Yayıncı kuruluş görüntüyü kesti! Tribünden atlayan Göztepe taraftarı hakeme saldırdı - Haberler
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Yayıncı kuruluş görüntüyü kesti! Tribünden atlayan Göztepe taraftarı hakeme saldırdı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Yayıncı kuruluş görüntüyü kesti! Tribünden atlayan Göztepe taraftarı hakeme saldırdı

Hakem Arda Kardeşler'in Göztepe aleyhine çaldığı penaltılar taraftarları çıldırttı. Bir taraftar sahaya atlayıp hakemin üstüne koştu, yayıncı kuruluş görüntüyü kesti.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Göztepe- Galatasaray karşılaşması uzun yıllar unutulmayacak anlara sahne oldu. Karşılaşmada Göztepe ve Galatasaray'a 2'şer penaltı çalındı.

Yayıncı kuruluş görüntüyü kesti! Tribünden atlayan Göztepe taraftarı hakemin üzerine koştu

OYUNCULAR SAKİNLEŞTİRDİ

Göztepe aleyhine çalınan son penaltı tribünleri gerdi. Bir taraftar sahaya atladı, tribünlerde hareket başladı. Sahaya giren taraftar hakemin üstüne koştu, futbolcular araya girdi. Polis tribünlerin önünde önlem aldı. Göztepeli oyuncular sahaya giren taraftarı yakaladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Galatasaray, Göztepe, Spor, Haberler

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