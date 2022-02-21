Yayıncı kuruluş görüntüyü kesti! Tribünden atlayan Göztepe taraftarı hakeme saldırdı
Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Hakem Arda Kardeşler'in Göztepe aleyhine çaldığı penaltılar taraftarları çıldırttı. Bir taraftar sahaya atlayıp hakemin üstüne koştu, yayıncı kuruluş görüntüyü kesti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Göztepe- Galatasaray karşılaşması uzun yıllar unutulmayacak anlara sahne oldu. Karşılaşmada Göztepe ve Galatasaray'a 2'şer penaltı çalındı.
OYUNCULAR SAKİNLEŞTİRDİ
Göztepe aleyhine çalınan son penaltı tribünleri gerdi. Bir taraftar sahaya atladı, tribünlerde hareket başladı. Sahaya giren taraftar hakemin üstüne koştu, futbolcular araya girdi. Polis tribünlerin önünde önlem aldı. Göztepeli oyuncular sahaya giren taraftarı yakaladı.