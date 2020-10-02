Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, kulüplere 364 milyon TL'lik ödeme yaptı
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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, kulüplere 364 milyon TL'lik ödeme yaptı

02.10.2020 10:43 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:07
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, kulüplere 364 milyon TL'lik ödeme yaptı

Süper Lig kulüpleri ile yayıncı kuruluş arasında yaşanan ödeme krizi, beIN SPORTS'un 364 milyon TL'yi hesaplara yatırmasıyla bir süreliğine sona erdi. Yeni sezon rakamı netlik kazanmamış olsa da yayıncı kuruluşun yaptığı ödeme, kulüplere rahat nefes aldırdı.

TFF, Yayıncı Kuruluş ve Kulüpler arasındaki ödeme sorunu dün yeni bir boyut kazandı. 1 aydır süren görüşmelerde yeni sezon rakamı hâlâ netlik kazanmazken dün yayıncı kuruluş bu sezonki ilk ödemesini 364 milyon TL'yi TFF'ye göndererek yaptı.

Bu rakam kulüplere dağıtıldı ve takımlar rahat bir nefes aldı. 16 Ekim'de beIN Sport bir ödeme daha yapacak. 3 milyar TL olan yayın parasını yayıncı kuruluş 2 milyar TL'ye çekmek istiyor. Ama kulüpler bunu kabul etmemişti.

KULÜPLER BİRLİĞİ "BELİRSİZLİK VAR" DEMİŞTİ

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil geçtiğimiz günlerde açıklamada, yayıncı kuruluşun kulüplere yapacağı ödemelerin netlik kazanmadığını söylemiş ve "Anadolu kulüplerinin gelirlerinin en önemli kısmı olan televizyon gelirlerinde henüz netlik yok. Bu konuda yetkili mercii olan federasyon, yayıncı kuruluş ile görüşmelerini sürdürüyor. Şimdiye kadar kulüpler avansı aldığı için operasyonlarını daha kolay ve daha akıllı bir şekilde yönetiyordu. Bu konu henüz netleşmediği için kulüplere bir avans gelmedi. Federasyon görüşmelerini sürdürüyor. Beklentimiz sürecin en kısa sürede sonlandırılması. Kulüpler Birliği Vakfı olarak aynı noktada duruyoruz. Kontrat ne diyorsa bizim hakkımız odur. Kontratın gerekli ödemenin yayıncı kuruluş tarafından yapılmasını bekliyoruz. Umudumuz bu sürecin en kısa zamanda sonlandırılması" ifadelerini kullanmıştı.

(Sabah)

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