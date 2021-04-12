Yavaş'tan Gökçek'e bomba gönderme: Şişme oyuncaklar, heykeller gibi gereksiz harcamalara son verdik

Gökçek döneminde Çin'den getirilen böceklere, şişme oyuncaklara, heykellere para yatırıldığını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bunun gibi gereksiz harcamalara son verdiklerini söyledi. Yavaş, "Ankara'da hala tankerle su taşınan yerler varken, bizden uçuk projeler beklemeyin" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nde konuştu. Rozetsiz başkanlık yapacağı yönündeki sözünü hatırlatarak, "Bizim belediyecilik anlayışımızla birlikte, vatandaşa tepeden bakma dönemi bitti, hesap verme dönemi başladı. Ankara'ya en büyük hizmet, fitne ve ayrımcılığın ortadan kalkmış olmasıdır'' dedi.

Başkan Yavaş, önceliklerinin Ankaralının yatağa aç girmemesi olduğunu vurgulayarak şu mesajları verdi:

"LÜKS VE İSRAFA SAVAŞ AÇTIK"

Göğü kapatan gökdelenler dikebilirsiniz. Köprüler, kavşaklar inşa edebilirsiniz. Beş para etmez heykel, oyuncak ve saatlere görmemişler gibi dünyanın parasını verebilirsiniz. Peki para gücüyle güven inşa edebilir misiniz. Lüks ve israfa savaş açtık, kayırmacılığa son verdik. Ankara'da hala tankerle su taşınan yerler varken, bizden bunları halletmek yerine uçuk projeler beklemeyin. Çünkü önceliğimiz halk.

"ÖNCELİĞİMİZ İNSAN"

Betona sevdalı, gelişmişliği asfaltla ölçen, gökdelenleri rant kapısı yapan, plastik ve demiri kutsayan bir belediyecilik anlayışına son vermek için kolları sıvadık. Önceliğimiz insan. Belediyeyi gerçek sahibine, yani halka iade ettik… Şehirde artık gerilim üreten ve insanları birbirine düşürmekten keyif alan bir yönetim yok.

"KAYIRMACILIĞA SON VERDİK"

Bizim partizanca davrandığımıza dair eleştiri getirebilecek tek bir kişi bile çıkmaz. Mazbatayı aldığımız günden itibaren sandıkları unuttuk. Rozetimizi çıkardık, Önce partili, önce yandaş, önce paydaş, önce akraba veya dost gibi ayrımcılığı sildik, kayırmacılığa da son verdik…

"YAPTIKLARIMIZI DEĞERSİZ BULANLAR ÇIKABİLİR"

Kenti parsellemiş bir avuç rantçının doymak bilmeyen iştahına mı hizmet edeceğiz? Yoksa halkın tamamının mutluluğu için mi çalışacağız? Çin'den getirilen böceklere, şişme oyuncaklara, heykellere alıştırıldığınız için yaptıklarımızı değersiz bulanlar çıkabilir. Bizler, otoparklar bir aile vakfına peşkeş çekilirken ses çıkarmayanların, şimdi belediyenin elindeki otoparklara zam yapılmasına neden karşı çıktıklarına elbette anlıyoruz. Bizi buraya halkın iradesi getirdi, halkın parasını kullanıyoruz. Ne o parayı israf etme hakkımız var ne de halka karşı sorumsuz davranma hakkımız. Ankara'ya en büyük hizmet, fitne ve ayrımcılığın ortadan kalkmış olmasıdır. (Sözcü)