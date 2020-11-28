Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)338.785,00104,30İş Bankası (B)41.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 338.785,00 104,30 İş Bankası (B) 41.400,00 -0,24 37,18 İş Bankası (C) 6,80 -0,29 6,08 İş Bankası (Kur.) 315.994,90 -13,31 50,47 İş Fin.Kir. 3,77 -1,82 -0,79 İş Girişim 16,00 -1,17 321,05 İş GMYO 2,13 6,50 21,02 İş Y. Men. Değ. 12,94 -1,07 221,35 İş Yat. Ort. 3,33 3,42 106,66 İşbir Holding 3.099,90 -1,11 620,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,17 -0,85 88,71 İttifak Holding 2,36 3,96 81,00 İz Hayvancılık Tarım 15,13 7,84 478,26 İzmir Demir Çelik 20,00 4,17 144,20 İzmir Fırça 5,50 -16,67 205,56 Jantsa Jant Sanayi 234,00 11,06 339,95 Kafein Yazılım 18,00 1,07 62,08 Kaplamin 24,88 -12,70 348,29 Kardemir (A) 5,28 10,46 99,25 Kardemir (B) 4,71 17,16 78,41 Kardemir (D) 5,16 7,28 93,98 Karel Elektronik 17,13 -0,98 17,89 Karsan Otomotiv 3,02 1,34 91,14 Karsu Tekstil 6,69 -3,18 106,48 Kartonsan 2.730,00 0,20 606,63 Katmerciler Ekipman 3,14 -4,85 105,41 Kent Gıda 486,00 3,05 1992,89 Kerevitaş Gıda 7,08 -0,98 117,18 Kervansaray Yat. Holding 1,39 56,18 152,73 Kiler GMYO 2,56 8,47 139,48 Klimasan Klima 20,72 10,51 -2,33 Koç Holding 18,68 -4,21 -6,64 Konfrut Gıda 16,60 0,97 112,28 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 16,88 -5,17 Bunlar da ilginizi çekebilir Basından kaçmışlardı! 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Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı Konya Çimento 1.074,20 9,57 295,95 Kordsa Teknik Tekstil 14,81 15,88 16,47 Koza Altın 76,75 -3,76 3,65 Koza Madencilik 13,17 -3,80 31,31 Körfez GMYO 6,40 -4,48 167,78 Kristal Kola 2,83 19,92 87,42 Kron Telekomünikasyon 26,68 2,30 109,75 Kuştur Kuşadası Turizm 165,00 -7,20 602,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 -2,15 103,34 Kütahya Porselen 38,00 -5,09 474,02 Lider Faktoring 3,14 -4,85 71,12 Link Bilgisayar 47,56 -3,96 164,39 Logo Yazılım 111,00 12,29 82,57 Lokman Hekim Sağlık 11,24 0,09 95,97 Lüks Kadife 29,10 1,54 236,81 Makina Takım 2,77 -3,82 47,34 Marka Yatırım Holding 7,00 -12,39 493,22 Marmaris Altınyunus 96,60 9,40 36,06 Marshall 333,00 -7,58 600,46 Martı GMYO 3,11 -6,04 207,92 Martı Otel 2,40 -7,69 163,74 Mavi Giyim 48,20 4,06 -16,75 Mazhar Zorlu Holding 17,95 -0,28 48,47 Mega Polietilen 10,69 -2,82 742,76 Menderes Tekstil 3,14 -4,56 139,69 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 71,25 1,06 266,51 Merko Gıda 12,31 2,58 1072,38 Metemtur Otelcilik 12,65 5,42 610,67 Metro Holding 2,16 -0,46 56,52 Metro Petrol ve Tesisleri 3,17 -2,76 61,73 Metro Yatırım Ortaklığı 2,63 11,91 -50,68 Migros Ticaret 40,94 0,64 69,03 Milpa 4,57 -11,26 108,68 Mistral GMYO 4,24 -3,85 125,94 MLP Sağlık 19,23 0,26 20,19 MMC San. ve Tic. Yat. 5,89 -4,54 416,67 Mondi Tire Kutsan 6,52 -1,36 57,49 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,26 5,59 185,06 Net Holding 3,19 -1,24 22,69 Netaş Telekom. 19,70 -3,43 50,84 Niğbaş Niğde Beton 71,00 7,58 1045,16 Nuh Çimento 40,94 10,17 272,70 Nurol GMYO 7,33 5,92 105,32 Odaş Elektrik 3,45 -2,27 138,64 Olmuksan-IP 7,74 8,25 202,23 Orge Enerji Elektrik 7,40 1,37 49,19 Orma Orman Mahsulleri 13,14 0,00 376,09 Osmanlı Menkul 20,80 -3,08 398,65 Ostim Endüstriyel Yat 4,09 -4,88 143,45 Otokar 227,00 11,22 54,38 Oyak Çimento 8,23 2,11 49,70 Oyak Yat. Ort. 6,30 -3,08 172,89 Oylum Sınai Yatırımlar 5,20 -2,44 68,35 Özak GMYO 4,30 1,42 67,32 Özbal Çelik Boru 7,00 -2,10 334,28 Özderici GMYO 2,25 -3,43 43,31 Özerden Plastik 8,81 -5,17 286,40 Panora GMYO 6,79 2,72 21,22 Papilon Savunma 20,78 -10,59 169,65 Park Elek.Madencilik 5,23 0,38 71,48 Parsan 23,44 16,15 38,37 Pegasus 61,70 10,77 -28,59 Peker GMYO 2,27 -9,20 151,01 Penguen Gıda 5,34 -5,65 483,36 Pera GMYO 2,60 1,56 176,60 Pergamon Dış Ticaret 15,69 -3,15 102,77 Petkim 4,23 4,70 33,23 Petrokent Turizm 950,00 12,16 641,61 Pınar Et ve Un 24,34 3,31 167,78 Pınar Su 7,53 -1,18 224,57 Pınar Süt 21,84 7,27 73,20 Plastikkart 11,31 -2,42 22,01 Polisan Holding 3,88 -0,51 28,58 Politeknik Metal 358,00 11,88 370,61 Prizma Press Matbaacılık 5,54 -7,82 28,84 QNB Finans Fin. Kir. 158,20 23,59 22,54 QNB Finansbank 87,40 27,50 133,07 Ral Yatırım Holding 5,20 5,05 98,14 Ray Sigorta 24,42 4,63 614,04 Reysaş GMYO 4,89 1,66 6,54 Reysaş Lojistik 10,04 17,43 129,22 Rhea Girişim 3,42 7,21 187,39 Rodrigo Tekstil 17,02 60,72 840,33 Royal Halı 3,99 0,00 191,24 RTA Laboratuvarları 44,22 1,47 1806,03 Sabancı Holding 9,99 -7,59 9,54 Safkar Ege Soğutmacılık 13,87 31,72 536,24 Sanel Mühendislik 3,53 -1,94 20,31 Sanifoam Sünger 13,81 -18,14 176,20 Sanko Pazarlama 7,42 -0,93 1,84 Saray Matbaacılık 7,70 2,53 495,62 Sarkuysan 6,99 0,29 119,99 Sasa Polyester 17,05 -0,81 120,57 Say Yenilenebilir Enerji 8,24 -3,06 267,86 Sekuro Plastik 11,79 -7,89 119,96 Selçuk Ecza Deposu 11,40 20,25 91,12 Selçuk Gıda 4,05 -0,98 275,79 Senkron Güvenlik 4,77 14,66 74,73 Serve Film Prodüksiyon 16,80 1,82 956,60 Servet GMYO 58,00 -1,69 582,35 Seyitler Kimya 18,70 10,00 175,41 Silverline Endüstri 4,29 0,00 98,61 Sinpaş GMYO 3,94 -1,75 239,66 Smartiks Yazılım 7,67 0,52 -21,81 Sodaş Sodyum Sanayii 24,16 1,00 528,15 Söktaş 5,05 -5,78 196,97 Sönmez Filament 37,00 7,00 658,20 Sönmez Pamuklu 15,65 -2,13 218,09 Sumaş Suni Tahta 41,50 17,90 322,91 Şeker Fin. Kir. 4,35 2,11 -9,00 Şekerbank 1,48 -1,99 35,75 Şişe Cam 6,88 -1,99 35,16 Şok Marketler 12,00 -0,66 11,52 T. Halk Bankası 5,42 0,00 -8,29 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 69,55 9,70 59,52 T.S.K.B. 2,41 8,56 99,17 T.Tuborg 17,40 -2,14 46,22 Taç Tarım Ürünleri 10,75 -10,71 244,55 Tat Gıda 11,20 0,18 84,10 TAV Havalimanları 19,95 8,19 -26,56 Taze Kuru Gıda 279,00 -10,23 3753,59 Tek-Art Turizm 1,99 12,43 57,94 Tekfen Holding 15,15 1,61 -16,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 11,03 20,02 162,62 Temapol Polimer Plastik 10,20 -0,97 95,40 TGS Dış Ticaret 9,26 0,76 98,29 Tofaş Oto. Fab. 29,14 -0,27 25,05 Torunlar GMYO 3,77 4,72 37,09 Trabzon Liman 34,42 6,23 228,63 Trabzonspor Sportif 4,40 -2,65 104,65 Trend GMYO 13,59 2,57 517,73 TSKB GMYO 3,77 5,90 294,77 Tuğçelik 7,17 -4,53 81,52 Tukaş 11,30 3,96 -8,50 Turcas Petrol 5,02 1,41 88,01 Turkcell 15,72 -2,36 13,91 Tümosan Motor ve Traktör 10,77 -5,19 68,02 Tüpraş 94,15 5,67 -25,75 Türk Hava Yolları 11,93 0,42 -17,50 Türk Prysmian Kablo 13,65 4,28 428,97 Türk Telekom 7,67 -5,31 6,30 Türk Traktör 141,00 -2,29 166,49 Türker Proje Gayrimenkul 90,75 9,14 116,07 Türkiye Sigorta 5,78 -3,99 165,41 Ufuk Yatırım 11,74 -1,26 355,04 Ulaşlar Turizm Yat. 3,75 -1,83 302,42 Ulusoy Elektrik 48,70 -1,74 83,08 Ulusoy Un Sanayi 11,82 -0,92 209,42 Umpaş Holding 0,71 14,52 Uşak Seramik 2,38 -5,56 96,13 Utopya Turizm 25,16 8,45 411,38 Uzertaş Boya 29,48 1,73 1227,93 Ülker Bisküvi 22,26 -1,07 -0,45 Vakıf Fin. Kir. 3,89 -3,47 83,71 Vakıf GMYO 3,88 0,78 124,15 Vakıf Yat. Ort. 7,81 -0,76 328,85 Vakıflar Bankası 4,76 -2,06 -13,61 Vakko Tekstil 6,15 -2,54 35,46 Vanet Gıda 8,70 -4,29 508,39 Verusa Holding 44,68 -2,40 140,85 Verusaturk Girisim 9,71 4,07 84,64 Vestel 20,68 3,40 63,87 Vestel Beyaz Eşya 35,56 4,77 68,54 Viking Kağıt 6,22 -0,16 232,62 Yapı Kredi Koray GMYO 4,76 -0,83 96,69 Yapı ve Kredi Bank. 2,99 -3,24 20,56 Yaprak Süt ve Besi Çift. 37,00 -2,63 491,43 Yataş 11,96 6,88 62,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 -0,26 142,24 Yeni Gimat GMYO 12,60 -0,87 5,25 Yeşil GMYO 1,20 7,14 87,50 Yeşil Yapı 1,39 0,00 110,61 Yeşil Yatırım Holding 77,25 31,94 587,89 Yibitaş İnşaat Malzeme 16.699,90 -1,77 467,06 Yonga Mobilya 30,96 -3,19 235,33 Yükselen Çelik 7,04 0,00 129,69 Yünsa 13,46 -1,39 33,69 Zorlu Enerji 2,73 0,74 67,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt İlgili Haberler Bankadan dijitalleşme hamlesi; hesap açma süresi 9 dakikaya indi Başkan Yılmaz, yerli ve yabancı yatırımcıları Mersin'e davet etti Bakan Pekcan: Önümüzdeki dönemde daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi öncelik olacak