Yatırımcı rehberi (9) Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 360.036,60 -13,23 117,11

İş Bankası (B) 58.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 360.036,60 -13,23 117,11 İş Bankası (B) 58.900,00 -1,01 95,16 İş Bankası (C) 4,95 3,13 -22,78 İş Bankası (Kur.) 518.999,90 -9,11 147,14 İş Fin.Kir. 3,90 -1,52 2,63 İş Girişim 6,68 -0,45 75,79 İş GMYO 1,67 1,21 -5,11 İş Y. Men. Değ. 5,79 -2,20 43,79 İş Yat. Ort. 2,45 -3,54 52,05 İşbir Holding 735,00 -9,26 70,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -1,56 1,61 İttifak Holding 2,78 -2,11 -25,27 İz Hayvancılık Tarım 4,25 -24,78 62,43 İzmir Demir Çelik 12,50 2,46 52,63 İzmir Fırça 2,35 -1,26 30,56 Jantsa Jant Sanayi 73,55 5,00 38,28 Kafein Yazılım 15,98 -4,14 43,45 Kapital Yat. Holding 3,25 -5,52 34,30 Kaplamin 7,19 -1,51 29,55 Kardemir (A) 2,71 1,12 2,26 Kardemir (B) 2,51 0,80 -4,92 Kardemir (D) 2,51 2,03 -5,64 Karel Elektronik 15,26 -4,57 5,02 Karsan Otomotiv 1,81 0,00 14,56 Karsu Tekstil 3,39 0,00 4,63 Kartonsan 446,00 -1,76 15,44 Katmerciler Ekipman 3,76 -2,08 -2,08 Kent Gıda 559,10 29,84 218,03 Kerevitaş Gıda 3,95 -1,25 21,17 Kervansaray Yat. Holding 0,45 -10,00 -18,18 Kiler GMYO 3,15 9,00 -16,89 Klimasan Klima 16,92 -2,76 -23,37 Koç Holding 16,14 5,84 -19,34 Konfrut Gıda 9,84 -8,04 25,83 Konya Çimento 260,70 0,66 -3,91 Kordsa Teknik Tekstil 11,04 0,00 -13,18 Koza Altın 74,10 0,68 0,07 Koza Madencilik 12,06 -3,21 20,24 Körfez GMYO 3,03 1,68 26,78 Kristal Kola 1,90 1,06 25,83 Kron Telekomünikasyon 24,86 6,51 95,44 Kuştur Kuşadası Turizm 36,44 -1,46 53,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 0,60 2,42 Kütahya Porselen 22,38 -10,98 238,07 Lider Faktoring 2,23 -1,76 21,53 Link Bilgisayar 27,62 -0,14 52,18 Logo Yazılım 75,00 -2,09 23,36 Lokman Hekim Sağlık 6,91 -3,49 19,55 Lüks Kadife 11,29 -14,08 30,67 Makina Takım 1,77 4,73 -5,85 Marka Yatırım Holding 1,49 8,76 26,27 Marmaris Altınyunus 73,80 -1,14 3,94 Marshall 63,25 3,94 33,05 Martı GMYO 1,33 4,72 31,68 Martı Otel 1,00 0,00 9,89 Mavi Giyim 45,20 10,51 -21,93 Mazhar Zorlu Holding 17,38 6,82 43,76 Mega Polietilen 4,46 9,31 102,73 Menderes Tekstil 2,13 20,34 62,60 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 20,00 -5,48 2,88 Merko Gıda 1,31 -3,68 24,76 Metal Gayrimenkul 1,08 -19,40 18,68 Metemtur Otelcilik 2,02 3,06 13,48 Metro Holding 1,33 -1,48 -3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 1,99 4,59 Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -0,90 -58,75 Migros Ticaret 33,44 -2,22 38,07 Milpa 4,21 -1,86 92,24 Mistral GMYO 2,21 3,76 16,93 MLP Sağlık 16,73 2,51 4,56 MMC San. ve Tic. Yat. 1,83 -6,15 60,53 Mondi Tire Kutsan 6,85 -0,58 65,46 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 0,05 2,24 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,04 0,56 41,82 Net Holding 2,27 -0,87 -12,69 Netaş Telekom. 14,49 1,40 10,95 Niğbaş Niğde Beton 9,20 1,10 48,39 Nuh Çimento 12,90 -1,07 17,43 Nurol GMYO 4,31 11,95 20,73 Odaş Elektrik 1,94 3,74 34,19 Olmuksan-IP 4,39 -3,52 71,42 Orge Enerji Elektrik 5,45 -0,18 9,88 Orma Orman Mahsulleri 4,68 -3,51 69,57 Osmanlı Menkul 7,42 -1,07 77,48 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 3,21 33,93 Otokar 133,50 -3,61 -9,21 Oyak Çimento 6,10 7,96 10,96 Oyak Yat. Ort. 6,08 4,00 163,36 Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 -1,90 0,04 Özak GMYO 3,02 0,33 17,51 Özbal Çelik Boru 1,92 1,59 19,12 Özderici GMYO 1,66 3,75 5,73 Özerden Plastik 2,40 -4,00 5,26 Panora GMYO 5,40 0,93 -3,60 Papilon Savunma 15,93 -7,54 106,71 Park Elek.Madencilik 3,48 2,96 14,10 Parsan 15,50 0,58 -8,50 Pegasus 60,05 11,72 -30,50 Peker GMYO 6,06 2,71 93,61 Penguen Gıda 3,71 17,03 79,23 Pera GMYO 0,98 1,03 4,26 Pergamon Dış Ticaret 9,38 7,08 21,22 Petkim 3,53 1,44 -7,35 Petrokent Turizm 188,50 3,69 47,15 Pınar Et ve Un 19,08 -8,80 108,07 Pınar Su 6,11 -7,84 163,36 Pınar Süt 19,15 0,05 51,14 Plastikkart 9,87 2,60 6,47 Polisan Holding 2,63 1,54 -12,84 Politeknik Metal 129,00 -3,73 69,58 Prizma Press Matbaacılık 3,77 -1,57 -12,33 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.183,70 0,14 6,85 QNB Finans Fin. Kir. 106,40 -0,56 -17,58 QNB Finans Portföy ABD Dolar BYF 657,00 0,32 14,76 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,94 0,21 30,39 QNB Finans Portföy DJIST HSY BYF 35,44 2,72 -11,18 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,30 2,94 16,79 QNB Finansbank 48,12 -1,76 28,32 Ral Yatırım Holding 14,15 3,21 108,09 Ray Sigorta 6,30 -8,83 84,21 Reysaş GMYO 4,82 -1,83 5,01 Reysaş Lojistik 6,37 -3,78 45,43 Rhea Girişim 2,08 5,58 74,79 Rodrigo Tekstil 2,70 12,50 49,17 Royal Halı 2,05 -3,76 49,64 RTA Laboratuvarları 22,70 -27,06 878,45 Sabancı Holding 8,30 -1,66 -8,99 Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 0,21 115,60 Salix Yatırım Holding 8,13 -0,25 12,76 Sanel Mühendislik 5,41 0,37 33,58 Sanifoam Sünger 5,79 -3,34 15,80 Sanko Pazarlama 7,46 -2,10 -3,62 Saray Matbaacılık 2,25 4,17 25,70 Sarkuysan 5,62 -1,06 16,36 Sasa Polyester 10,20 1,80 31,95 Say Reklamcılık 3,75 8,07 67,41 Sekuro Plastik 5,39 -1,46 0,56 Selçuk Ecza Deposu 8,16 -10,23 36,80 Selçuk Gıda 3,12 -10,34 81,40 Senkron Güvenlik 2,92 -3,31 6,96 Serve Film Prodüksiyon 5,05 9,78 217,61 Servet GMYO 16,38 -0,12 92,71 Seyitler Kimya 9,10 -3,81 34,02 Silverline Endüstri 2,59 -0,77 19,91 Sinpaş GMYO 1,13 -0,88 -2,59 Smartiks Yazılım 9,25 -5,61 -5,71 Soda Sanayii 5,64 -0,32 -4,84 Sodaş Sodyum Sanayii 13,00 -13,28 238,00 Söktaş 3,43 -1,15 29,43 Sönmez Filament 6,52 -0,91 33,61 Sönmez Pamuklu 6,63 1,38 34,76 Sumaş Suni Tahta 11,62 -1,11 17,37 Şeker Fin. Kir. 5,07 2,84 6,07 Şekerbank 1,14 3,64 -12,98 Şişe Cam 4,84 -0,99 -5,50 Şok Marketler 11,70 -1,35 8,74 T. Halk Bankası 5,32 1,33 -9,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,60 0,59 -6,88 T.S.K.B. 1,10 5,77 -9,09 T.Tuborg 14,49 -1,83 21,76 Taç Tarım Ürünleri 4,75 -26,81 52,24 Tat Gıda 9,10 -2,47 49,58 TAV Havalimanları 20,30 8,50 -25,27 Taze Kuru Gıda 13,70 -27,05 89,23 Tek-Art Turizm 1,34 -1,47 6,35 Tekfen Holding 14,01 0,57 -24,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 1,25 74,05 Temapol Polimer Plastik 7,12 7,39 36,40 TGS Dış Ticaret 4,99 3,53 6,85 Tofaş Oto. Fab. 22,24 3,44 -4,56 Torunlar GMYO 2,56 5,35 -6,91 Trabzon Liman 13,18 -5,99 23,64 Trabzonspor Sportif 5,71 10,23 165,58 Trakya Cam 3,22 0,41 -5,04 Trend GMYO 3,85 -0,52 75,00 TSKB GMYO 3,11 13,92 132,09 Tuğçelik 4,69 -1,88 18,73 Tukaş 8,55 -25,97 -30,77 Turcas Petrol 2,90 3,57 8,61 Turkcell 14,16 0,07 2,61 Tümosan Motor ve Traktör 5,93 -1,50 -7,49 Tüpraş 85,70 6,92 -32,41 Türk Hava Yolları 12,60 12,40 -12,86 Türk Prysmian Kablo 3,94 0,25 52,41 Türk Telekom 7,43 -1,98 0,81 Türk Traktör 61,10 0,33 15,48 Türker Proje Gayrimenkul 43,08 2,28 2,57 Ufuk Yatırım 4,78 1,27 85,27 Ulaşlar Turizm Yat. 2,74 -0,36 29,25 Ulusoy Elektrik 32,88 2,37 23,61 Ulusoy Un Sanayi 9,33 -6,14 144,24 Umpaş Holding 0,66 -12,00 6,45 Uşak Seramik 1,66 -1,19 -1,78 Utopya Turizm 5,95 -0,50 20,93 Uzertaş Boya 3,75 -16,29 68,92 Ülker Bisküvi 23,60 -0,25 5,55 Vakıf Fin. Kir. 2,31 0,87 -4,55 Vakıf GMYO 2,33 13,11 34,61 Vakıf Yat. Ort. 2,37 0,42 1,72 Vakıflar Bankası 4,65 2,65 -15,61 Vakko Tekstil 4,82 -1,63 6,17 Vanet Gıda 1,59 -7,02 11,19 Verusa Holding 20,16 5,27 8,68 Verusaturk Girisim 4,94 2,92 -6,06 Vestel 14,17 4,04 12,28 Vestel Beyaz Eşya 23,20 0,87 7,41 Viking Kağıt 4,58 -3,58 144,92 Yapı Kredi Koray GMYO 3,03 2,02 25,21 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 5,94 -6,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,94 -10,85 58,53 Yataş 7,43 0,95 1,23 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,00 0,00 24,22 Yeni Gimat GMYO 12,02 -0,33 0,41 Yeşil GMYO 0,62 -1,59 -3,13 Yeşil Yapı 0,63 -1,56 -4,55 Yeşil Yatırım Holding 13,17 -5,18 17,28 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.510,10 -10,58 155,01 Yonga Mobilya 22,62 16,00 144,81 Yükselen Çelik 8,99 3,93 46,66 Yünsa 13,05 0,38 29,62 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,03 Zorlu Enerji 1,43 6,72 -12,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: AA