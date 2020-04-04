Yatırımcı rehberi (4) Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,24'lük getiriyle Ak Portföy AGI Değ. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,24'lük getiriyle Ak Portföy AGI Değ. Fon oldu.

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF ise yüzde 2,74'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,070269 5,24 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007893 4,72 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 634,215423 3,22 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075200 3,14 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,033952 3,08 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,221545 2,91 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,050009 2,79 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,638276 2,76 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,046120 2,76 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,459559 2,59 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023394 2,74 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,021520 2,23 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,013186 2,06 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041705 1,94 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,035850 1,92 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,036907 1,89 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,035005 1,89 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,035692 1,89 NN Hay. Em. Altın EYF 0,022208 1,89 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,039435 1,88

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Kaynak: AA