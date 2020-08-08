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Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Yatırımcı rehberi (1)
08.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:08

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 5,88 azalışla 1.060,59 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 985,38 puanı, en yüksek ise 1.143,26 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 6,80 azalışla 1.101,10 puana, Sanayi Endeksi yüzde 5,05 düşüşle 1.481,26 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,98 kayıpla 948,00 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,68 gerilemeyle 1.583,52 puana indi.

Ereğli Demir Çelik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,07 ile Ereğli Demir Çelik oldu. Ereğli Demir Çelik'i yüzde 4,51 artışla Şişe Cam, yüzde 3,50 yükselişle de Anadolu Cam izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 15,99 ile Gözde Girişim, yüzde 15,64 ile Good-Year ve yüzde 15,54 ile Halk GMYO şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 8 milyar 702 milyon 588 bin lirayla Emlak Konut GMYO, 5 milyar 919 milyon 116 bin lirayla Garanti Bankası ve 5 milyar 919 milyon 93 bin lirayla Şişe Cam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 281 milyon lirayla ASELSAN, 38 milyar 38 milyon lirayla Koç Holding ve 38 milyar 11 milyon lirayla da BİM Mağazalar şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 7,24 artışla 471 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,17 yükselişle 3 bin 124 liraya çıktı.

Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 3,18 artışla 7,2030 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 3,41 yükselişle 8,4830 lira oldu.

Geçen hafta 9,2900 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,33'lük artışla 9,4140 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,13 değer kazanarak 7,8140'dan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,84 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 9,00 ile kıymetli madenler fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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