Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek
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Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek

Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Vanguard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er ABD doları ödeyeceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden Vanguard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er ABD doları ödeyeceğini açıkladı.

CNN'deki habere göre, ABD'de 16 bin 500 çalışanı olan Vanguard şirketinin sözcüsü Charles Kurtz, yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19'un yayılmasını durdurmak için en etkili yol olduğunu belirterek tüm çalışanların aşılarını yaptırması gerektiğini ifade etti.

Kurtz, şirket çalışanlarının, ekim ayına kadar aşılandıklarını kanıtladıkları takdirde 1000 dolarlık teşvik alacaklarını bildirdi.

Microsoft, Facebook ve Google, son günlerde kampüslere ve ofislere dönen çalışanlar için aşı gerekliliğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hastanede yatarak tedavi görenlerin sayısı, şubat ayından bu yana ilk defa 50 binin üzerine çıktı.

ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi (CDC) de geçen hafta virüs bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık ve kapalı alanlarda aşılanmış kişilerin de maske takması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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