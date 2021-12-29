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Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonu istatistikleri
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,41 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 1,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,41 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

YATFON_istatistik

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet

Yatırım Fonları1,03376238136

Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları2,4315411

Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,36895039

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları1,06715514

Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları1,7637352

Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,6371962

Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5142348

Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları4,4112120

Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0339390

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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