Yatabare 10. kez ağları sarstı
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Yatabare 10. kez ağları sarstı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yatabare 10. kez ağları sarstı

DG Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mustapha Yatabare, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon onuncu kez fileleri havalandırdı.

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DG Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mustapha Yatabare, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon onuncu kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da deneyimli oyuncu Mustapha Yatabare rakip fileleri sarstı. Müsabakanın 27. dakikasında Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yatabare böylece bu sezonki onuncu golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı ve secdeye gitti.

Karşılaşma 3-1 Sivasspor'un galibiyeti ile sona erdi. - SİVAS

Yatabare 10. kez ağları sarstı
Yatabare 10. kez ağları sarstı
Yatabare 10. kez ağları sarstı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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