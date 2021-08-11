Yassıören'de doğalgaz için ilk adım atıldı
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Yassıören'de doğalgaz için ilk adım atıldı

Yassıören'de doğalgaz için ilk adım atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramankazan'ın Yassıören köyüne (Mahallesi) doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar düzenlenen törenle başladı.

Kahramankazan'ın Yassıören köyüne (Mahallesi) doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar düzenlenen törenle başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'da doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İnşallah önümüzdeki süreçte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak" dedi.

Kahramankazan'ın Yassıören Mahallesi'nin doğalgazla buluşması için ilk adım atıldı. Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları düzenlenen törenle başladı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, belediye meclis üyeleri, Başkentgaz şirketi yetkilileri ile mahalle sakinleri katıldı. Törenin ardından mahalleye doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar başladı. Bu kapsamda ilk boru hat başlangıcında toprağa yatırıldı. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek, doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi. Oğuz programın ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak

Başkan Oğuz, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından, Yassıören köyünün doğalgaza kavuşacağını belirterek, "Biz Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Mahalle sakinlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. İlçelerinde doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Oğuz, "İnşallah önümüzdeki süreçte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak" dedi.

Mahalle sakinleri de, emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmaların ardından doğalgaz kullanmaya başlayacakları için mutlu olduklarını ifade etti. - ANKARA

Yassıören'de doğalgaz için ilk adım atıldı
Yassıören'de doğalgaz için ilk adım atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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