Yasin Sabuncu, Nevzat Topaç / Tevfik Topaç ve Yusuf Ateş 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Yurt genelinde inşaat sektöründe kaliteli işlere imzasını atmış Karya Yapı firmasının sahibi Yasin SABUNCU, yarım asırdır unlu mamullerdeki lezzetleriyle anılan Kayalar Fırın firmasından Nevzat TOPAÇ / Tevfik TOPAÇ ve telefona dair her türlü aksesuar tedariği ve teknik servis sağlayan Simtek Telefon Aksesuar firmasının kurucu ortaklarından Yusuf ATEŞ Sektörel Bakış programının bu haftaki başarılı konukları oldu.