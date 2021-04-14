Yasin Sabuncu, Nevzat Topaç / Tevfik Topaç ve Yusuf Ateş 'Sektörel Bakış'ın konuğu oldu
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Yurt genelinde inşaat sektöründe kaliteli işlere imzasını atmış Karya Yapı firmasının sahibi Yasin SABUNCU, yarım asırdır unlu mamullerdeki lezzetleriyle anılan Kayalar Fırın firmasından Nevzat TOPAÇ / Tevfik TOPAÇ ve telefona dair her türlü aksesuar tedariği ve teknik servis sağlayan Simtek Telefon Aksesuar firmasının kurucu ortaklarından Yusuf ATEŞ Sektörel Bakış programının bu haftaki başarılı konukları oldu.
'İŞÇİLİKLERİ DOĞRU BULMUYORUM'
İnşaat sektöründe birçok alanda faaliyet gösteren Karya Yapı firmasının sahibi Yasin SABUNCU, Sektörel Bakış programında "yapılan işçiliklerin doğru olduğunu düşünmüyorum" açıklamalarında bulundu.
'YARIM ASIRLIK LEZZET'
Yarım asırdır insan sağlığını gözeterek lezzetli unlu mamüller üreten Kayalar Fırın firmasından Nevzat TOPAÇ/ Tevfik TOPAÇ baba oğul Sektörel Bakış programına kapılarını açtılar.
'GÜVENİLİR ADRESİN İLK DURAĞI'
Telefon aksesuarlarına dair geniş ürün yelpazesiyle ve güvenilir teknik servis çalışmalarıyla tercih edilen Simtek Telefon Aksesuar firmasının kurucu ortaklarından Yusuf Ateş, Sektörel Bakış programında bu haftanın konuğu oldu.