Yasin Öztekin'den penaltı tepkisi!
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Yasin Öztekin'den penaltı tepkisi!

21.11.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:57
Yasin Öztekin'den penaltı tepkisi!

DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, Fatih Karagümrük maçında hakem Hüseyin Göçek'in kendi aleyhlerine verdiği penaltıyı eleştirdi.

DG Sivasspor'un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, Fatih Karagümrük maçında hakem Hüseyin Göçek'in kendi aleyhlerine verdiği penaltıyı eleştirdi.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da futbolcu Yasin Öztekin, maç içinde aleyhlerine verilen penaltıya tepki gösterdi. Tecrübeli futbolcu Öztekin, sosyal medya hesabından penaltı verilen pozisyonu paylaşarak, "Bu kadar basit mi ya penaltı?" notunu ekleyerek tepkisini gösterdi.

Diğer yandan taraftarlar da sosyal medyadan Yasin Öztekin'e destek yorumunda bulundu. - SİVAS

Yasin Öztekin'den penaltı tepkisi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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