Yasemin Adar U20 Kadınlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Yasemin Adar U20 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, bugün yapılan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Tokyo Olimpiyatlarında kadınlarda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren Balıkesirli güreşçi Yasemin Adar adına düzenlenen turnuvaya 32 ilden 220 sporcu katıldı. Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan şampiyonayı Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar, Organizasyon Kurul Başkanı Mehmet Eroğlu, Karesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp ile çok sayıda sporsever takip etti.

76 kg: 1. Melisa Sarıtaş, 2. Ümmühan Duran, 3. Ayşenur Yıldız - Melike Kozgun

Demirören Haber Ajansı / Spor