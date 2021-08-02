Yasemin Adar, kadın güreşinde Türkiye adına madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti

Tokyo Olimpiyatları'nda milli güreşçimiz Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı. Kırgız Alperi Medet Kyzy ile karşılaşan Yasemin, rakibini tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı. Yasemin bu başarısıyla kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.