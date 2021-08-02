Yasemin Adar, kadın güreşinde Türkiye adına madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti
Tokyo Olimpiyatları'nda milli güreşçimiz Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı. Kırgız Alperi Medet Kyzy ile karşılaşan Yasemin, rakibini tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı. Yasemin bu başarısıyla kadın güreşinde olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın güreşinde ilk kez bir sporcumuz madalya aldı. Olimpiyatlar'ın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı.
Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kazak Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.