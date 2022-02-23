Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı

Geleneksel olarak düzenlenen Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası öncesinde organizasyonla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Geleneksel olarak düzenlenen Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası 24-27 Şubat tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. 43 ülkeden 550 sporcu ve toplamda 850 kişinin katılacağı turnuva öncesinde, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Avrupa Güreş Birliği (CELA) Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yahşi ve federasyonu yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Şeref Eroğlu: "Bugüne kadar ülkemizde yapmış olduğumuz en geniş kapsamlı turnuva"

Kendileri için çok önemli bir sınav ve turnuva olduğunu söyleyen Şeref Eroğlu, "Bugüne kadar ülkemizde yapmış olduğumuz en geniş katılımlı, kapsamlı turnuva. Bundan dolayı çok mutluyuz. Olimpiyat oyunlarına giden bir turnuva. 2024 olimpiyatları için yarışacak sporcular burada puan toplamaya başlayacak. Bu turnuvayı önce ülkemize ve Spor Bakanlığımıza yakışır bir misafirperverlik içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Umarım birbirinden güzel maçlar olur, izleyenler keyif alır. Bu turnuva kolay alınmadı. Güreşte söz sahibi, büyük ülkelerden biriyiz. Aynı zamanda masa başında da artık güçlü ve söz sahibi ülkelerden biri olduk. Bundan sonra inşallah böyle olmaya devam edecek" diye konuştu.

Burhanettin Hacıcaferoğlu, turnuvanın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye'ye yeni kazandırdığı tesiste yapılacak olmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Tüm güreşseverleri organizasyona bekliyoruz. Organizasyonun sağlıklı bir şekilde gitmesi için federasyonumuzun yanındayız. Türk güreşine yakışır büyük bir organizasyonu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yarışacak sporculara başarılar diliyorum. İnşallah olimpiyata giden yolda en çok puanı da bizim sporcularımız alır" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bir şampiyonayı hak ettiğini vurgulayan Önder Yahşi de, "Bu anlam başkana eşimle ben sonsuz destek veriyoruz. Her zaman telefonumuz açık. Güreş için hizmete açığız" dedi. - İSTANBUL