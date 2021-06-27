Yaşar Doğu Turnuvası'nda şampiyon Türkiye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaşar Doğu Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

Yaşar Doğu Turnuvası'nda şampiyon Türkiye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda toplam 22 madalya kazanan Türkiye; Serbest Stilde 171 puanla şampiyon, kadınlarda ise 143 puanla ikinci oldu.

49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda toplam 22 madalya kazanan Türkiye; Serbest Stilde 171 puanla şampiyon, kadınlarda ise 143 puanla ikinci oldu.

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nın ilk gününde 2 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz madalyayla toplam 10 madalya kazanan Türkiye, turnuvanın ikinci gününde ise 1 Altın, 3 Gümüş ve 8 Bronz madalyayla 12 madalya daha kazandı ve toplamda 22 madalyaya ulaştı. 92 Kg'da Selim Yaşar altın madalya kazanırken, 92. Kg'da Erhan Yaylacı gümüş ve 125 Kg'da Fatih Yaşarlı gümüş madalya, 61 Kg'da Ahmet Duman, 70 kg Selahattin Kılıçsallayan, 79 Kg Hasan Emin Gürbüz, 92 Kg Samet Özarslan, 125 kg Anıl Berkay Kılıçsallayan ve Oktay Güngör, bronz madalya kazandılar. Kadınlarda ise 76 Kg Mehtap Gültekin Gümüş, 53 Kg Rahime Arı ve 76 Kg Ayşegül Özbeğe Bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Ay-Yıldızlı güreşçiler 49. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nı toplam, 22 madalya ile tamamladı. Türkiye Serbest stilde topladığı 171 puanla şampiyon olurken, İran 159 puanla ikinci, Gürcistan 93 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Bulgaristan 145 puanla birinci olurken, Türkiye 143 puanla ikinci, Kazakistan 132 puanla üçüncü oldu. - İSTANBUL

Yaşar Doğu Turnuvası'nda şampiyon Türkiye
Yaşar Doğu Turnuvası'nda şampiyon Türkiye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu
Kahreden tablo! Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'nin en kötü takımı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaşar Doğu Turnuvası'nda şampiyon Türkiye - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 15:19:49. #1.14#

title