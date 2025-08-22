Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçedeki zincir marketlerden birini denetime gitti. Marketteki personellerden birine "Bu çay 69 TL, bunu size gelişi kaça?" sorusunu yönelten Bahadır, "Onu biz bilemiyoruz" cevabını alınca ne diyeceğini bilemedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden birini denetledi. Reyonları gezen Bahadır, personellere ürün fiyatlarıyla ilgili sorular yöneltti.

ÇALIŞANIN CEVABI KARŞISINDA KALAKALDI

Denetim sırasında çay fiyatı üzerinden dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bahadır, "Bu çay 69 TL, bunu size gelişi kaça?" diye sordu. Market çalışanı ise "Onu biz bilemiyoruz" yanıtını verdi. Bu beklenmedik cevap karşısında kısa süre sessiz kalan Bahadır, "İstiyoruz, isteyeceğiz sizden" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

VATANDAŞTAN ELEŞTİRİ: MUHATAP DOĞRU SEÇİLMELİ

Market denetimindeki bu görüntüler kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar yüksek fiyatlara dikkat çekilmesinin önemli olduğunu, ancak soruların muhataplarının doğru seçilmesi gerektiğini yorumladı.

Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Fiyatları çalışanların belirlediğini zanneden ve onları hakki olmayarak azarlayan bir belediye başkanı...
  • Oyunculuğun da kurgu da çok kötü...
  • Havalara bak havalara...
  • e-faturadan haberin var mı acaba?
  • Bu adama bir ben mi uyuz oluyorum?
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

A101 olduğu çok net belli.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMücahit atıcıoğlu:

işi gücü şov yemin ederim başka birşey değil. Güngören bld başkanından az öğren bu işleri. Adama helal olsun azarlamadan direk muhattapları ile konuşuyor. Marketteki çalışan asgari ücretli nereden bilecek. Artist ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
