Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçedeki zincir marketlerden birini denetime gitti. Marketteki personellerden birine "Bu çay 69 TL, bunu size gelişi kaça?" sorusunu yönelten Bahadır, "Onu biz bilemiyoruz" cevabını alınca ne diyeceğini bilemedi.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden birini denetledi. Reyonları gezen Bahadır, personellere ürün fiyatlarıyla ilgili sorular yöneltti.
ÇALIŞANIN CEVABI KARŞISINDA KALAKALDI
Denetim sırasında çay fiyatı üzerinden dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bahadır, "Bu çay 69 TL, bunu size gelişi kaça?" diye sordu. Market çalışanı ise "Onu biz bilemiyoruz" yanıtını verdi. Bu beklenmedik cevap karşısında kısa süre sessiz kalan Bahadır, "İstiyoruz, isteyeceğiz sizden" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.
VATANDAŞTAN ELEŞTİRİ: MUHATAP DOĞRU SEÇİLMELİ
Market denetimindeki bu görüntüler kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar yüksek fiyatlara dikkat çekilmesinin önemli olduğunu, ancak soruların muhataplarının doğru seçilmesi gerektiğini yorumladı.
Görüntünün altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Fiyatları çalışanların belirlediğini zanneden ve onları hakki olmayarak azarlayan bir belediye başkanı...
- Oyunculuğun da kurgu da çok kötü...
- Havalara bak havalara...
- e-faturadan haberin var mı acaba?
- Bu adama bir ben mi uyuz oluyorum?