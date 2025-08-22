Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden birini denetledi. Reyonları gezen Bahadır, personellere ürün fiyatlarıyla ilgili sorular yöneltti.

ÇALIŞANIN CEVABI KARŞISINDA KALAKALDI

Denetim sırasında çay fiyatı üzerinden dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Bahadır, "Bu çay 69 TL, bunu size gelişi kaça?" diye sordu. Market çalışanı ise "Onu biz bilemiyoruz" yanıtını verdi. Bu beklenmedik cevap karşısında kısa süre sessiz kalan Bahadır, "İstiyoruz, isteyeceğiz sizden" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

VATANDAŞTAN ELEŞTİRİ: MUHATAP DOĞRU SEÇİLMELİ

Market denetimindeki bu görüntüler kısa sürede gündem olurken, vatandaşlar yüksek fiyatlara dikkat çekilmesinin önemli olduğunu, ancak soruların muhataplarının doğru seçilmesi gerektiğini yorumladı.

