Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sadece sahadaki performansıyla değil, özel yaşamındaki estetik tercihlerle de adından söz ettiriyor. "Filenin Sultanları"nın parlayan yıldızı Güneş, İstanbul'daki yeni villasını adeta kendi ismini ve enerjisini yansıtan detaylarla tasarlıyor. Mimari dokunuşlarla şekillenen villada en dikkat çeken detaylardan biri, bahçeye özel olarak yapılan yer döşemesi olacak. Bu döşeme, Güneş'in isminin baş harfi olan "Z"nin merkezde yer aldığı dev bir güneş figürü formunda tasarlanıyor. Estetik olduğu kadar kişisel bir anlam da taşıyan bu tasarım, evin karakterini belirliyor.

VOLEYBOL TOPUNDAN HEYKEL VE NEON GİRL POWER MESAJI

Bahçede yer alacak bir diğer dikkat çekici unsur ise, süs havuzunun hemen yanında yer alacak olan voleybol topu şeklindeki ışıklı heykel. Bu heykel, geceleri özel aydınlatmasıyla göz alırken, arkasındaki neon yazı ise "GRL PWR" (Girl Power – Kız Gücü) mesajıyla kadın gücüne vurgu yapıyor. Güneş'in hem spordaki gücünü hem de özgün tarzını yansıtan bu detay, sosyal medyada şimdiden ilgi görmeye başladı.

ZEHRA GÜNEŞ'İNKONFOR ALANI

Evin bahçesinde yer alacak yemek alanı da sıradan değil. Özel olarak inşa edilen verandanın içine yerleştirilen masa, keyifli buluşmalara ev sahipliği yapacak. Verandanın duvarında yer alacak güneş simgeli rölyef ise mekanın ismini taşıyan yıldız oyuncuya estetik bir gönderme niteliğinde.