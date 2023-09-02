Bursa'da kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılacak 5 katlı bina, Deprem yatak projesi için yerle bir oldu. Yıkılarak toz bulutuna dönen binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik konstrüksiyonlu yatak, enkazdan sağlam çıktı.

- Yıkılan 5 katlı binanın içinden Deprem Yatak sağlam çıktı

BURSA - Bursa'da kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılacak 5 katlı bina, Deprem yatak projesi için yerle bir oldu. Yıkılarak toz bulutuna dönen binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik konstrüksiyonlu yatak, enkazdan sağlam çıktı.

Bursa'da Deprem yatak projesi için kentsel dönüşüme giren bina yıkıldı. Yıkılan 5 katlı binanın zemin ve üçüncü katına yerleştirilen çelik konstrüksiyonlu yatak enkazdan çıkarıldı. İçerisinde cansız manken bulunan çelik konstrüksiyon yataklar 5 katlı bina enkazında hasar almadığı görüldü. Proje için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen Prof. Dr. Ercan Yüksel, Doç. Dr. Barlas Özden Çağlayan ve Mekanik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Yılmaz dayanıklılık testini raporlayarak kamuoyu ile paylaşacak.