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Yalova'da Otomobilde Mahsur Kalan Bebeği İtfaiye Kurtardı

Yalova'da Otomobilde Mahsur Kalan Bebeği İtfaiye Kurtardı

Yaşam Haberleri

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkındaki otomobilde mahsur kalan 2 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy'deki alışveriş merkezinin açık otoparkına gelen bir kadın, otomobilini park etti ve aracından indi. Daha sonra arka koltuktaki 2 yaşındaki bebeğini araçtan indirmek isteyen anne, kapıların kitlenmesiyle büyük bir şok yaşadı. Anahtar da araçta kalınca kadın durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracın kelebek camını kırarak kapıyı açmayı başardı. Ekipler ardından araçtan çıkardığı bebeği annesine teslim etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Çiftlikköy İtfaiye Yalova Yaşam Haberler

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