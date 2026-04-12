Hataylı Terzi Ali Kapan: 'Terzilik Ölmeyecek Bir Meslek'

Hataylı terzi Ali Kapan, 46 yıllık meslek hayatında artık sadece tadilat yaptığını ve terziliğin yok olmaması için mücadele ettiğini belirtti. Unutulmaya yüz tutan mesleğini sevgiyle sürdüren Kapan, hazır giyimin etkisiyle meslekteki talebin azaldığını dile getirdi.

HATAYLI terzi Ali Kapan (62), meslekte 46 yılını geride bıraktı. Artık sadece tadilat yaptığını, unutulmaya yüz tutan mesleğinin yok olmasını istemediğini belirten Kapan, "Eskiden takım elbise, gömlek ve pantolon dikerdim. Hazır giyim nedeniyle artık kimse terziye kıyafet diktirmiyor" dedi.

Reyhanlı ilçesinde henüz 16 yaşındayken çırak olarak terziliğe başlayan Ali Kapan, askerlik görevini yaptıktan sonra kendi iş yerini açtı. Mesleğindeki 46 yılı geride bırakan Kapan, yarım asra yakındır bin bir emekle diktiği kıyafetlerle müşterilerini giydirdi. Mesleğini çok sevdiğini ve yaşamının sonuna kadar sürdürmek istediğini belirten Kapan, unutulmaya yüz tutmuş olan terziliğin yok olmamasını istedi. Şu anda talep olmadığı için yeni kıyafet dikmediğini, sadece tadilat yaptığını kaydeden Kapan, "Eskiden takım elbise, gömlek ve pantolon dikerdim. Hazır giyim nedeniyle artık kimse terziye kıyafet diktirmiyor. Sadece tadilat yapıyoruz. Bir ömrü adadığım mesleğin yok olmasına gönlüm razı değil. Aslında terzilik ölmeyecek bir meslek. Hazır giyim olsa da herkesin, her zaman ihtiyacı olabilecek bir meslek" diye konuştu.

Mesleğin gözden düşmesi nedeniyle çırak da bulamadığını belirten Kapan, dükkanına gelen müşterilere yıllardır tek başına hizmet verdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde

İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi

Barış masası çökerken Trump bakın nerede görüntülendi
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi

Yakalanmasa, o şehrimizde trajediler peş peşe gerçekleşebilirdi
Yüsra Geyik’ten set itirafı: Öpüşürken durmak daha beter

Ünlü oyuncudan set itirafı: Öpüşürken durmak daha beter
Yerli Ken Bebek Samet Liçina gözaltına alındı

Son operasyonda o da gözaltına alındı
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum