Ulaşımda bayram tedbirleri! Kamyon ve tankerler trafiğe çıkamayacak

Ulaşımda bayram tedbirleri! Kamyon ve tankerler trafiğe çıkamayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak önlemleri açıkladı. Uraloğlu, bayram boyunca otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar trafiğe çıkamayacak.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca alınacak önlemleri duyurdu.

"Yolcu taşımacılığında fahiş fiyata karşı denetimlerimizi artırdık" diyen Uraloğlu, "20 Mayıs-1 Haziran arasında fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 499 işletmenin yaklaşık 16 bin otobüs seferini denetledik. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine yaklaşık 11 milyon liralık idari işlem uyguladık." dedi.

Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

  • "Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak,
  • 18 bölge müdürlüğümüz, 123 şube şefliğimiz, 16 tünel ve bakım şefliğimiz, 25 otoyol şefliğimiz ile Türkiye'nin dört yanında hizmet vereceğiz,
  • Ankara - Kırıkkale ve devamındaki yollar, İstanbul-İzmit, Eskişehir-Bursa, Afyon-Konya, Denizli-Muğla, Samsun-Sarp ,Akçay-Balıkesir, Aydın-Kuşadası, Elazığ-Malatya, Elazığ-Diyarbakır gibi güzergahlar yoğun trafik beklenen güzergahlar. Bu güzergahlarda yoğun önlem alacağız,
  • Özel yük taşıyan araçlara sınırlama getireceğiz. Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için taşıma izin belgelerini 5 Haziran'dan 9 Haziran'a kadar vermeyeceğiz,
  • Otobüs bileti bulma ve fahiş fiyat mağduriyetlerini gidermek için yolcu taşımacılığı denetimleri artırdık. Kurallara uymayan otobüs işletmecilere 11 milyon TL'lik idari işlem uyguladık,
  • İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy metro hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek,
  • Bayram tatili boyunca yol bakım ve onarım zorunlu olmadığı sürece durduracağız,
  • KGM'nin yol durumu sitesini güncel tutacağız,
  • Hızlı trenlerde kapasite artışına gidildi."
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Hollanda'da hükümet düştü

Sığınmacılarla ilgili anlaşmazlık Avrupa ülkesinde hükümet düşürdü
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı netleşti

5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Emekliye yeni müjde mi geliyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülden Karaböcek, hayatının dönüm noktasını anlattı

Hayatının dönüm noktasını açıkladı!
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Kamerayla görüntülerken saldırdı! Peşini bir an olsun bırakmadı
Bakan Şimşek son enflasyon rakamlarını yorumladı

Bakan Şimşek son rakamları yorumladı! Son 3 yılın dip noktası
A Milli Takım'da iki isme geçiş töreni yapıldı

A Milli Takım'da yeni evlenen yıldıza geçiş töreni yapıldı
İlçede sinek istilası her geçen gün artıyor! Görüntüler az önce geldi

İlçedeki istila her geçen gün büyüyor! Görüntüler az önce geldi
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Panik atak geçiren 1 çocuk hayatını kaybetti

Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem! Acı haberi Bakan Yerlikaya verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.