Ulaş Gölü'nde Göçmen Kuşların Gelişi Gecikti

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde yer alan ve göçmen kuşların konaklama yerlerinden biri olan Ulaş Gölü'nün misafirleri, bu yıl gecikti. Nisan ayında kar yağışının görülmesi ve kentte hava sıcaklığının eksi 17'lere kadar düşmesi ile başta flamingolar olmak üzere göçmen kuşlar bölgeye gelmedi.

Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü'nde su seviyesi, geçen yıl sonbahar döneminde gözle görülür oranda düştü. Başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kış döneminde görülen yağışların ardından baharla birlikte normale döndü. Su seviyesi yükselen gölün görüntüsü, çevrecileri mutlu etti. Ancak bu yıl kış şartlarının ağır geçmesi, nisan ayı içinde görülen soğuk havanın etkisiyle gölün misafirlerinin gelişi gecikti. Göl sadece daimi müdavimleri karabataklara kaldı.

'HEYECANLA GELMELERİNİ BEKLİYORUZ'

İlçede yaşayan Gökhan Güneş, gölün su seviyesinde bu yıl artış olduğunu belirterek, "Su takviyesi de yapılıyor. Yağışlardan kaynaklı da su arttı. İklim değişikliklerinden dolayı gölün su seviyesi zorlansa da bu sene geçen senelere göre iyi durumda. İklim değişikliği özellikle göçmen kuşları da çok etkiledi. Her sene bu mevsimde burada olması gereken flamingolar hala gelmedi. Ayrıca elmabaş, kılkuyruk gibi nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerini de bu mevsimde hala gözlemleyemedik. Soğuk havadan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Gece gündüz hava sıcaklığı farkı da etkiliyor. Bu nedenle göçmen kuşların buraya gelmesi uzun sürebilir ya da hiç gelmeyebilirler. Buraya geldikleri zaman görsel anlamda kuşlar gölü şenlendiriyor. Heyecanla gelmelerini bekliyoruz" dedi.

'SADECE KARABATAKLAR VAR'

Önceki yıllarda bu mevsimde gölde çok fazla kuş çeşitliliği görüldüğünü belirten Güneş, "Burada şu anda birçok çeşit kanatlı türü olması gerekirken sadece karabataklar var. Normal zamanlarda gölümüzün yüzeyinde bayağı bir göçmen kuşların kalabalığı oluyordu. Turizm açısından da ilçe için bu durum önemli" diye konuştu.