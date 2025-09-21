Haberler

Türkiye'deki dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi

Güncelleme:
Türkiye'de son dönemde sayıları artmakta olan AVM'ler tartışma yaratmaya devam ederken Danıştay'ın "kültürel alanlara AVM yapılamaz" kararının ardından Citymall AVM'nin ruhsatı iptal edildi.

Son dönemde hızla artan AVM projeleri tartışma yaratmaya devam ederken Danıştay'ın "kültürel alanlara AVM yapılamaz" yönündeki kararının ardından Samsun'un Atakum Belediyesi, CITYMALL AVM'deki iş yerlerinin ruhsatlarını iptal etti ve esnafa tebligat gönderdi.

"AVM'Yİ MÜHÜRLEME YETKİMİZ YOK"

Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, ruhsatların iptal edildiğini belirterek, "AVM'yi mühürleme yetkimiz yok. Bu işlemi büyükşehir belediyesi yapacak" dedi.

"ESAS GÖREV BU BİNANIN YIKILMASIDIR"

Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu ise kararı yerinde bulduğunu ifade ederek, "Asıl mesele bu sürecin tamamlanmasıdır. Esas görev imar; yani bu binanın yıkılmasıdır" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
