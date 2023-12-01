FATİH'te tramvay hattındaki aydınlatma direğine ayağı sıkışan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan martı veteriner hekimine teslim edilirken çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri de kurtarma operasyonu nedeniyle kısa bir süre askıya alındı.

Tramvay hattında mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

FATİH'te tramvay hattındaki aydınlatma direğine ayağı sıkışan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan martı veteriner hekimine teslim edilirken çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı. T1 Kabataş- Bağcılar tramvay seferleri de kurtarma operasyonu nedeniyle kısa bir süre askıya alındı.

Olay, Sultanahmet Meydanı T1-Kabataş- Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tramvay hattında bir martının aydınlatma direğine ayağının sıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri merdiven yardımı ile çırpınan martıya ulaştı.

Çevredeki vatandaşlar da meraklı gözler ile kurtarma operasyonunu izledi. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri de kurtarma operasyonu nedeniyle kısa bir süre askıya alındı.

Martının mahsur kaldığı yerden kurtarılmasının ardından çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutlarken kurtarma operasyonunu bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Ayağından yaralanan martı muhafaza altına alınarak veteriner hekime teslim edilirken tramvay seferleri de kısa süre sonra normale döndü.