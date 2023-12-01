Üye Girişi
Haberler

Tramvay hattında mahsur kalan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

FATİH'te tramvay hattındaki aydınlatma direğine ayağı sıkışan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan martı veteriner hekimine teslim edilirken çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri de kurtarma operasyonu nedeniyle kısa bir süre askıya alındı.

FATİH'te tramvay hattındaki aydınlatma direğine ayağı sıkışan martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayağından yaralanan martı veteriner hekimine teslim edilirken çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışladı. T1 Kabataş- Bağcılar tramvay seferleri de kurtarma operasyonu nedeniyle kısa bir süre askıya alındı.

Olay, Sultanahmet Meydanı T1-Kabataş- Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Tramvay hattında bir martının aydınlatma direğine ayağının sıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri merdiven yardımı ile çırpınan martıya ulaştı.

Çevredeki vatandaşlar da meraklı gözler ile kurtarma operasyonunu izledi. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay seferleri de kurtarma operasyonu nedeniyle kısa bir süre askıya alındı.

Martının mahsur kaldığı yerden kurtarılmasının ardından çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutlarken kurtarma operasyonunu bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Ayağından yaralanan martı muhafaza altına alınarak veteriner hekime teslim edilirken tramvay seferleri de kısa süre sonra normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Bağcılar İtfaiye Hayvanlar Ulaşım İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title