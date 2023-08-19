Samsun'un Vezirköprü ilçesine özgü olan ve geleneksel yöntemlerle üretilen 'yassı semaver' ilgi görmeye devam ediyor. Tasarımdan dolayı suyu çabuk kaynayan ve fiyatı 300 ile 400 TL arasında satılan semaveri alanlar çayının tadının bir başka olduğunu söylüyor.

Tescilli 'yassı semaver' revaçta

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesine özgü olan ve geleneksel yöntemlerle üretilen 'yassı semaver' ilgi görmeye devam ediyor. Tasarımdan dolayı suyu çabuk kaynayan ve fiyatı 300 ile 400 TL arasında satılan semaveri alanlar çayının tadının bir başka olduğunu söylüyor.

Coğrafi işaret tescili bulunan ve 200 yıldır el emeği ile üretilen 'yassı semaver' 32 parçadan oluşuyor. Kalaydan üretilen semaver dar şeklindeki tasarımıyla suyun daha çabuk kaynamasına sebep oluyor. Yurt içi ve yurt dışından talep gören yassı semaver Vezirköprü'de nadir bulunan ustalar tarafından üretiliyor.

Yassı semaver satıcısı Ahmet Erkaplan, "Vezirköprü'de bunu yapabilen 3 tane usta kaldı. 32 parçadan oluşuyor. Hepsi el yapımı olarak sacdan ve tenekeden yapılıyor. Bunun erken kaynamasının sebebi dar olmasından kaynaklanıyor. Ateşliği yakın olunca mecburen çayı erken kaynatıp güzelce demliyor. Tadı daha bir değişik oluyor. Üstüne birde porselenden demlik koyarsan daha iyi oluyor. Vezirköprü semaverini Türkiye Cumhuriyeti'nin başka bir yerinde bulamazsınız" dedi.

Satıcı Hasan Ünlü, "Yassı semaver adıyla bilinir. Kalaylı tenekeden yapılmaktadır. 32 parçası vardır. Çayı lezzetli olur. Özellikleri Türkiye'nin başka yerinde yapılmaz. Tescillidir ve elle üretilmektedir. Haftada toplam 10-15 adet semaver yapılmaktadır. Vezirköprü vatandaşı bunu erken kaynadığından dolayı tercih ediyor. Fiyatı 300 ile 400 lira arasında değişmektedir. İlçemizde gelen herkes bu semaveri yıllardır tercih ediyor" diye konuştu.