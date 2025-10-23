Haberler

Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü

Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü
Güncelleme:
Konya'da bir markette özel indirimde 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham yaşandı. Market içerisindeki izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunulacağını duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

bizdeki aç gözlülük başka ülkelere belgesel malzemesi için yeterli artar bile

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmed Bin Tellak:

klasik akape türkiyesi! :D

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Ney. Televizyon indirimde diye Allahu Ekbermi diyorlar? Ne reziller

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHarun SİZER:

Kesin defoluları toplamış kampanya yapmışlardır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
