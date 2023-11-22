Tekirdağ Çorlu'da traktörün dönüş yaptığı sırada sağından geçiş yaparken çarpışan scooter sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da Traktör ile Scooter Çarpıştı: Bir Yaralı

Scooter ile traktörün çarpıştığı kaza kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Çorlu'da traktörün dönüş yaptığı sırada sağından geçiş yaparken çarpışan scooter sürücüsü yaralandı.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Gülhan Sokak kesişiminde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'nde seyrederken Gülhan sokağa dönüş yapmak isteyen belediyeye ait traktör ile Türkgücü istikametine seyreden Kürşat A.'nın kullandığı scooter çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen scooter'in sürücüsü Kürşat A. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.