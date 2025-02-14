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TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin lokantasına ait olduğu belirtilen bir adisyondaki fiyatlar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Restoranlara kıyasla daha uygun fiyatlarıyla bilinen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasına ait olduğu iddia edilen bir adisyon, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

TBMM Lokantası'ndaki güncel fiyatlar tartışma yarattı

FİYATLAR PİYASANIN ÇOK ALTINDA

Söz konusu adisyonda, yemek fiyatlarının piyasanın çok altında olduğu görülürken, birçok kullanıcı "Vatandaş yüksek enflasyonla mücadele ederken, Meclis'te bu kadar uygun fiyatlar adil mi?" sorusunu sorarak tepkilerini dile getirdi.

TBMM Lokantası'nın güncel fiyat listesi:

  • Hasan paşa köfte: 66 TL
  • Kuzu Şiş: 175 TL
  • Fıstık şöleni: 18 TL
  • Mevsim salata: 24 TL
  • Keşkekli kuzu incik: 72 TL
  • Izgara köfte: 160 TL
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Olgun Kızıltepe
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