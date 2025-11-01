Haberler

Sülüklü Göl Kurudu: Spil Dağı'ndaki Doğal Güzellik Tehlikede

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan Sülüklü Göl, bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle tamamen kuruyarak büyük bir çevresel sorun haline geldi. Geçen yıl tankerlerle su taşınarak kurtarılan gölde bu yıl su seviyesi düşerken, göl tabanında çatlaklar oluştu.

MANİSA'da Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde yer alan, geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl, bu kez tamamen kurudu.

Manisa'da 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 600 metre yükseklikteki Sülüklü Göl'de su seviyesi, geçen yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle düştü. Türkiye'nin doğal gölleri arasında bulunan ve doğal güzelliği ile hayran bırakan göle, kurumaması için tankerlerle su taşındı. Taşıma suyuyla yeniden can bulan göl, bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle tamamen kurudu. Gölün tabanında büyük çatlaklıklar oluştu. Gölün son hali görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
