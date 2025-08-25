Süleyman Orakçıoğlu: Üçüncü fabrikamızda yapay zeka ile üretimde yeni bir dönem başlatıyoruz

Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen programda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Süleyman Orakçıoğlu, iş dünyasındaki başarı hikâyesini, modaya bakış açısını ve markalarının gelişim sürecini anlattı. Küçük yaşta ticarete atılma hikâyesinden, iflas döneminde edindiği tecrübelerine kadar birçok konuya değinen Orakçıoğlu, ayrıca yapay zekâ destekli üretimden Türk markalarının küresel başarılarına kadar geniş bir perspektif sundu.

TÜRK MARKALARI ARTIK DÜNYA ÇAPINDA

Orakçıoğlu, Türk markalarının son yıllarda uluslararası pazarlarda önemli bir konuma ulaştığını vurguladı. Türkiye'den yurt dışına açılan mağaza sayısının 5 bini geçtiğini söyleyen Orakçıoğlu, artık Türk modasının global arenada güçlü bir şekilde temsil edildiğini ifade etti.

YAPAY ZEKÂ İLE MODADA YENİ DÖNEM

Üçüncü fabrikalarının yatırımını tamamladıklarını açıklayan Orakçıoğlu, seri üretimle özel üretimi yapay zekâ destekli bir sistemle birleştirdiklerini söyledi. Teknolojinin modaya entegre edilmesinin sektörde yeni bir dönemi başlatacağını vurguladı.

İFLASTAN GLOBAL BAŞARIYA UZANAN YOLCULUK

Kariyerinde zorluklarla karşılaştığını belirten Orakçıoğlu, iflas döneminde yaşadığı deneyimlerin bugün sahip olduğu başarıların temelini oluşturduğunu dile getirdi. İş dünyasında güven, vizyon ve sürekli gelişimin önemine dikkat çekti.

AİLE VE DEĞERLERİN ÖNEMİ

Annesinin gelişiminde büyük katkısı olduğunu belirten Orakçıoğlu, aile bağlarının hem özel hem de iş hayatında kendisine güç verdiğini söyledi. Çocuklarıyla kurduğu yakın ilişkiye değinen Orakçıoğlu, aile değerlerinin başarı yolculuğunda belirleyici bir unsur olduğunu vurguladı.