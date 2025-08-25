Süleyman Orakçıoğlu: Üçüncü fabrikamızda yapay zeka ile üretimde yeni bir dönem başlatıyoruz

Süleyman Orakçıoğlu: Üçüncü fabrikamızda yapay zeka ile üretimde yeni bir dönem başlatıyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Damat ile Tween markalarının kurucusu Süleyman Orakçıoğlu, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Moda, teknoloji ve iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendiren Orakçıoğlu, yapay zekâyla üretimden marka bilinirliğine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Haberler.com stüdyosunda gerçekleşen programda Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Süleyman Orakçıoğlu, iş dünyasındaki başarı hikâyesini, modaya bakış açısını ve markalarının gelişim sürecini anlattı. Küçük yaşta ticarete atılma hikâyesinden, iflas döneminde edindiği tecrübelerine kadar birçok konuya değinen Orakçıoğlu, ayrıca yapay zekâ destekli üretimden Türk markalarının küresel başarılarına kadar geniş bir perspektif sundu.

TÜRK MARKALARI ARTIK DÜNYA ÇAPINDA

Orakçıoğlu, Türk markalarının son yıllarda uluslararası pazarlarda önemli bir konuma ulaştığını vurguladı. Türkiye'den yurt dışına açılan mağaza sayısının 5 bini geçtiğini söyleyen Orakçıoğlu, artık Türk modasının global arenada güçlü bir şekilde temsil edildiğini ifade etti.

YAPAY ZEKÂ İLE MODADA YENİ DÖNEM

Üçüncü fabrikalarının yatırımını tamamladıklarını açıklayan Orakçıoğlu, seri üretimle özel üretimi yapay zekâ destekli bir sistemle birleştirdiklerini söyledi. Teknolojinin modaya entegre edilmesinin sektörde yeni bir dönemi başlatacağını vurguladı.

İFLASTAN GLOBAL BAŞARIYA UZANAN YOLCULUK

Kariyerinde zorluklarla karşılaştığını belirten Orakçıoğlu, iflas döneminde yaşadığı deneyimlerin bugün sahip olduğu başarıların temelini oluşturduğunu dile getirdi. İş dünyasında güven, vizyon ve sürekli gelişimin önemine dikkat çekti.

AİLE VE DEĞERLERİN ÖNEMİ

Annesinin gelişiminde büyük katkısı olduğunu belirten Orakçıoğlu, aile bağlarının hem özel hem de iş hayatında kendisine güç verdiğini söyledi. Çocuklarıyla kurduğu yakın ilişkiye değinen Orakçıoğlu, aile değerlerinin başarı yolculuğunda belirleyici bir unsur olduğunu vurguladı.

Haberler.com / Musa Kara - Yaşam
Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var

Kabine Ahlat'ta toplandı! Masada milyonların merak ettiği konu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den 'Araları açık' dedikodularını bitiren pozlar

Dedikoduları bitiren kareler
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
TMSF eylülde 12 ihale düzenleyecek! Flash Haber de listede

Türkiye'nin dev televizyon kanalı ve tekstil markası satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu

Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.