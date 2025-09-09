Haberler

Sokakta Kalan Aile Yardım Bekliyor

Sokakta Kalan Aile Yardım Bekliyor
Adana'da yeni kiraladıkları evden çıkarılan Kemal ve Gülhan Göksal çifti, 75 yaşındaki Kemal Göksal ve eşi 49 yaşındaki Gülhan Göksal, tek çocuklarıyla birlikte 3 gündür sokakta kalıyor. Kiralayacak ev bulamadıklarını belirten aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım talep ediyor.

ADANA'da tuttukları evden 3 gün sonra çıkarılan Kemal Göksal (75) ve eşi Gülhan Göksal (49), tek çocuklarıyla 3 gündür sokakta kalıyor. Kiralayacak ev bulamadıklarını belirten aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde yorgan dikimi yaparak geçimini sağlayan Kemal Göksal, eşi Gülhan ve 1 çocuklarıyla, geçen hafta aylık kirası 4 bin 500 lira olan evi tutup, yerleşti. Ev sahibi, daha sonra iş için şehir dışına çıktı. İddiaya göre, ev sahibinin eşi, Göksal ailesine, 'Eşim benden habersiz vermiş kiraya, evden çıkın' diye haber gönderdi. Ev sahibinin kendisini tehdit ettiğini öne süren Kemal Göksal, ödediği kiranın kendilerine geri ödenmesinin ardından ailesini ve eşyalarını alıp 3 gün oturdukları evi boşalttı. 6 Eylül'de ailesi ve eşyalarıyla sokakta kalan Kemal Göksal, bölgeyi gezmesine rağmen kiralık ev bulamadı. Yaşadığı yerde yıllarca yorgan diktiğini, ancak yaşının ilerlemesinden dolayı eskisi kadar çalışamadığını anlatan Göksal, emekliliğinin olmadığını, geçimlerini de engelli maaşıyla yaptıklarını dile getirdi. Sokakta zor durumda kaldıkları söyleyen Gülhan Göksal, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
