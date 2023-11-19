Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçelerinde kar yağışı etkili

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde ve Zara ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas'ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri- Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Zara ilçesinde de sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

İlçede mevsimin ilk kar yağışının ardından etraf beyaza büründü.