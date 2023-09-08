Sinop'ta kaybolan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a gelen ve denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ın arama çalışmaları sürüyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri aralıksız arama çalışmalarına devam ederken, ailesi ve yakınları olay yerinde bekliyor. Valilik tarafından Kumkapı Plajı ve Sarıkum yüzme alanı da dahil olmak üzere cankurtaran ve güvenlik şeridinin olmadığı sahillere girilmesi yasaklandı.