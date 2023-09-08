Sinop'ta kaybolan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor
İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a gelen ve denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ın arama çalışmaları sürüyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri aralıksız arama çalışmalarına devam ederken, ailesi ve yakınları olay yerinde bekliyor. Valilik tarafından Kumkapı Plajı ve Sarıkum yüzme alanı da dahil olmak üzere cankurtaran ve güvenlik şeridinin olmadığı sahillere girilmesi yasaklandı.
Sinop'ta babasıyla girdiği denizde kaybolan çocuğu arama çalışması devam ediyor.
İstanbul'dan ailesiyle tatil için Sinop'a gelen ve Akliman mevkisinde dün denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmalarına yeniden başlandı.
Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri aralıksız arama çalışmalarına devam ediyor. Ailesi ve yakınları olay yerinde bekliyor.
Denizde kaybolan çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara dün akşam havanın kararmasının ardından ara verilmişti.
Öte yandan Valilikçe ikinci bir karara kadar Sinop'un kuzey kesiminde bulunan Kumkapı Plajı'ndan başlayıp Sarıkum yüzme alanı da dahil cankurtaran ve güvenlik şeridinin olmadığı sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.