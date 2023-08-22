Şiddetli yağış sonrası boşaltılan bina sakinleri yaşadıklarını anlattı

Şiddetli yağış sonrası heyelan nedeniyle boşaltılan bina sakinleri yaşadıkları o anları anlattı

Bina sakinlerinden Muharrem Çom: "Her şey bir anda oldu"

RİZE Rize'de dün şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması olunca AFAD tarafından boşaltılan 2 binanın sakinleri o anları anlattı.

Rize'de dün öğle saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde de etkisini gösterince Çayeli ilçesinde küçük çaplı toprak kaymaları meydana geldi. İlçe merkezine bağlı Yalı mahallesinde toprak kayması tehlikesi nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2 bina tedbir için boşaltıldı. Boşaltılan binaların sakinleri ise toprak kayması anını anlattı.

Yarım saat şiddetli yağan yağmur neticesinde evlerinin altından toprak kopmaya başladığını ve korkarak evi boşalttıklarını ifade eden Yusuf Çom "Dün saat 16.00 sırlarında lokal olarak sadece bizim mahallenin bu kısmına görülmemiş bir yağmur yağdı. Yarım saat boyunca yağdı. Eski su giderleri de yok, bu giderler olmayınca su bulduğu yerden aktı gitti. Evimizin altını, mezarlıklarımızın altını kopardı. Allah'tan daha da çok yağmadı. Bizimle birlikte 2 komşumuzun daha evi boşaltıldı. AFAD geldi raporunu tuttu, bekliyoruz. Ev sakinleri şu anda merkezdeki evlerde ikamet ediyorlar. Aşağıda ki komşumuz toprağın kaymaya başladığını görünce biz seslenmeye başladı. Evin altında baya bir kopma oldu. Bizde evi terk etmek zorunda kaldık" dedi.

Yağan yağmur nedeniyle yolun yağmur suyunu taşımaması neticesinde toprağın kaydığını vurgulayan Muharrem Çom ise "Dün akşam ki Allah'tan gelen bu sel felaketinde evi boşaltarak aşağıya inmek zorunda kaldık. Her şey bir anda oldu. Yağmur sürekli yağınca biriken sular yoldan aşağıya inmeye başladı. Artık kanallar taşımadı suyu ve direk evden aşağıya verdi. Ardından da toprak kayması oldu orada. Yağmurlar bu şekilde ederse devamı da gelecektir" ifadelerini kullandı.