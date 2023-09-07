Sıcak Hava Balonu Cami Minaresine Çarptı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir sıcak hava balonu, caminin minaresindeki aleme çarptı. Çarpmanın etkisiyle alem eğilirken, balon yoluna devam etti.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde sıcak hava balonu, bir caminin minaresindeki aleme çarptı. Çarpmanın etkisiyle alem eğilirken, sıcak hava balonu yoluna devam etti.

Olay, Ürgüp ilçesinde meydana geldi. İlçede havalanan sıcak hava balonu rüzgarın etkisiyle Bahçelievler Mahallesi Memiş Aksoy Camisi'nin minaresindeki aleme çarptı. Çarpmanın etkisiyle alem eğildi. Zarar görmeyen sıcak hava balonu yoluna devam etti. Çarpma anını bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde kayıt yapan kişinin, "Camiye çarpacak. Ben camiye gelecek dedim. Eğdiniz camiyi. Düşse ne yapacaktı? İnecek, belkide patladı. Takıldı, inecek yer arıyor" dediği duyuldu. (DHA)