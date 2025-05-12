'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Sakarya'da 75 Cankurtaran Yaz Sezonu İçin Eğitildi

Sakarya'da 75 Cankurtaran Yaz Sezonu İçin Eğitildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde can güvenliğini sağlamak üzere 75 cankurtaranı zorlu eğitimlerden geçirdi. Cankurtaranlar, 1 Haziran'da yaz sezonu öncesinde hizmet vermeye başlayacaklar.

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi tarafından zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 75 cankurtaran, Karadeniz kıyısındaki Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde hizmet verecek 75 kişilik ekip, 1 Haziran'da açılacak yaz sezonu öncesi karada ve denizde müdahale, sudan çıkarma, taşıma ve kalp masajı gibi eğitimden geçiyor. Cankurtaranlar, 46 gözetleme kulesi, 7 jet ski, 3 ATV, 1 adet 4x4 araç ve 1 zodyak bot ile 15 Eylül'e kadar 10.00-19.00 saatlerinde hizmet verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, Karadeniz sahilinde bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da görev aldıklarını belirterek, cankurtaran olmayan bölgelere de 'Denize girmek tehlikeli' tabelası yerleştirdiklerini söyledi. Karaca, "Anons veya ihbar gelirse jetlerimizle hızlı bir müdahale yaparak kurtarma yapıyoruz. Normalde 15 Haziran'da görev başlayacak ancak biz bunu öne aldık. İlk görev kurulum için 15 kişi ile Karasu ve Kocaali sonrasında 1 Haziran'da tam kadro 75 kişi olarak sahada olacağız dedi.

Cankurtaran Eğitmeni Yusuf Serdar Aldanmaz da cankurtaranlara yönelik eğitim metotları ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih bile belli! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlama planı

Aslan 25. şampiyonluğa koşuyor! İşte Galatasaray'ın kutlama planı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.