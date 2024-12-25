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Şahan Gökbakar'dan asgari ücret tepkisi

Şahan Gökbakar'dan asgari ücret tepkisi
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2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücreti yetersiz bulan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını dün gerçekleştirdi. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete bu kapsamda yüzde 30 zam yapılmış oldu.

Yeni asgari ücret kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Asgari ücret eleştirilerine bir yorum da ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Allah yardımcınız olsun" diyerek halka sabır diledi. Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Yaşam
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