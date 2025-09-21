Rize'de Rafting Tutkunları Sele Rağmen Macera Yaşadı
Rize'de sel felaketi sonrası devam eden yol onarım çalışmalarına rağmen rafting tutkunları, debisi artan Fırtına Vadisi'nde botla adrenalin dolu anlar yaşadı. Bu anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.
SELE RAĞMEN RAFTİNG
Rize'de selin ardından ekiplerin yol onarım çalışmaları sürerken, kentte debisi ve su seviyesi yükselen Fırtına Vadisi'nde rafting tutkunları da sele rağmen botla girdikleri derede adrenalin yaşadı. 4 kişinin, iş makinelerinin çalışmaları arasında rafting yaptığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Öte yandan debisi artan derelerden yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde çamurlu suyla dolan derelerde suların hızla Karadeniz'e doğru ilerlediği anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam