Reyhanlı'da Kurban Bayramı İçin 1 Ton 400 Kilo Boğa Satışa Sunuldu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

Hatay'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, besiciler de kurbanlıklarını sergilemeye başladı. Reyhanlı ilçesinde kurulan kurban pazarında besici İbrahim Yumuşak'ın 'Yusuf' adını verdiği 4 yaşındaki 1 ton 400 kilogram ağırlığındaki boğası, büyük ilgi çekti. Yusuf'a 420 bin lira fiyat biçen İbrahim Yumuşak, "Çiftliğimizde diğer kurbanlıklar gibi Yusuf'u da bayrama hazırlıyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" dedi.