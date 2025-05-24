Reyhanlı'da 1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor

Reyhanlı'da 1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor
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Reyhanlı'da 1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğa, besici İbrahim Yumuşak tarafından 420 bin lira fiyatla alıcısını bekliyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan 1 ton 400 kilo ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

Reyhanlı'da 1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor

Hatay'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken, besiciler de kurbanlıklarını sergilemeye başladı. Reyhanlı ilçesinde kurulan kurban pazarında besici İbrahim Yumuşak'ın 'Yusuf' adını verdiği 4 yaşındaki 1 ton 400 kilogram boğası, görenlerin ilgisini çekti. Yusuf'a 420 bin lira fiyat biçen Yumuşak, "Çiftliğimizde diğer kurbanlıklar gibi Yusuf'u da bayrama hazırlıyoruz. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Reyhanlı'da 1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor

Reyhanlı'da 1 ton 400 kiloluk boğa alıcısını bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyuksel.karatas:

çokmk

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