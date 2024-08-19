Rekortmen Dalgıç 18 Metre Derinlikte Dev Akya Balığı Avladı

ÇANAKKALE Boğazı'nda tüpsüz olarak zıpkınla 18 metre derinliğe serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 64 kilogram ağırlığında, 1,8 metre boyunda akya balığını avladı.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, 10 Ağustos'ta trofe avı için Kuzey Ege Denizi'nde dalış yaptı. Tüpsüz olarak zıpkınla 18 metre derinliğe serbest dalış yapan Turan, 64 kilogram ağırlığında, 1,8 metre boyunda akya balığını avladı. Turan, o anları su altı kamerasıyla kaydetti. Kuzey Ege Denizi açıklarında 4 saat kadar dalış yaptığını söyleyen Müjdat Turan, "Fakat hiçbir şey yoktu. Artık güneş batmak üzereydi. Son dalış için daha açık resiflere gittik. Yaklaşık kıyıdan 3-4 mil açıkta bu resif. Orada son bir dalış yaptık. Orada yaklaşık 18 metrede, karanlık sulardan bana doğru gelen büyük bir kütle gördüm. Çok heyecanlandım. Yaklaştığında dev bir akya olduğunu fark ettim. Atışımı yaptıktan sonra yaklaşık 2-3 saat mücadele ettim ancak bota alabildik" dedi.

Avladığı akyanın inanılmaz büyüklükte olduğunu belirten Turan şöyle devam etti: "Eski balıkçılar tarafından Kuzey Ege'de avlanılan en büyük balık olduğu söyleniyor. 64 kilo geldi balık. Çok heyecanlı ve macera dolu bir avdı. Boyu da metreyle ölçtük. 1.80 boyunda geldi. İnanılmaz uzun bir balıktı. Hatta balığı yanıma yatırdığımda benimle aynı boydaydı."