Ragbi Sporcusu Emre Vural Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

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19 yaşındaki üniversite öğrencisi ve ragbi sporcusu Emre Vural, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı taziye mesajı yayınladı.

ANKARA'da üniversite öğrencisi ve ragbi sporuyla ilgilenen Emre Vural (19), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi ve Hacettepe Red Deers ile Beştepe Spor Kulübü'nde Amerikan futbolu oynayan Emre Vural, dün evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırdığı Vural, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vural'ın, kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Efendi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınan Vural, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Hacettepe Red Deers ve Beştepe SK sporcusu, kıymetli kardeşimiz Emre Vural'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saha içindeki azmi, centilmenliği ve örnek duruşuyla gönüllerde yer edinen Emre Vural'a Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, sevenlerine, takım arkadaşlarına ve Türk spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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